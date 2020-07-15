Дело возбудили в отношении устроившего стрельбу из машины такси в Москве

Уголовное дело возбудили в отношении мужчины, который устроил стрельбу из автомобиля такси в Москве. Об этом в среду, 15 июля, агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

Инцидент произошел на Волгоградском проспекте. Мужчина, находившийся в такси, выстрелил в воздух из пистолета. О случившемся в полицию сообщил другой участник дорожного движения, находившийся рядом.

Правоохранители задержали 37-летнего подозреваемого. Им оказался приезжий, который накануне происшествия приобрел сигнальный пистолет. Во время поездки на такси он решил проверить его исправность, для чего открыл переднее пассажирское окно и произвел один выстрел вверх.

Оружие у мужчины изъяли, эксперты установили, что оно пригодно для выстрелов. В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство». Фигурант находится под подпиской о невыезде.

Аналогичный случай произошел 12 июля. Неизвестный открыл стрельбу из автомобиля на Ярцевской улице в Москве. Сообщалось, что стрельба велась из черного Mercedes с госномером Е 105 УХ. Подозреваемый был задержан позднее в тот же день.

В тот же день пассажир машины устроил стрельбу на МКАД. В городе был объявлен план «Перехват». По первоначальной информации, поступившей в «Известия», стрелявшим был водитель такси — он обстрелял из окна автомобиля другую машину. Позже сообщалось, что стрелял пассажир.