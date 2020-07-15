Фестиваль оперы и балета начнется 29 июля в Севастополе

В Севастополе начался монтаж сцены для четвертого фестиваля оперы и балета. Пять выступлений пройдут с 29 июля по 2 августа в музее «Херсонес Таврический».

«Всего площадка рассчитана на 1,5 тыс. посадочных мест. Существует специальная система подложек, некая подушка под конструкциями, по размерам она больше и нагрузка идет не точечно, а распределяется метр на метр. Все конструкции надежные, находятся на подложке, что позволяет не повредить верхний дерновой слой. Мы практически в этом году повторяем сцену Большого театра в Москве», — цитирует пресс-служба правительства города слова технического директора монтажной компании Ильи Замуреенко.

Объект получил положительное заключение государственной экспертизы, передает онлайн-газета «Новый Севастополь». Участником фестиваля станет Государственный академический Большой театр России.

Напомним, организаторы рок-фестиваля «Чернозем» в Тамбовской области надеются, что он пройдет в запланированные сроки. Мероприятие должно состояться 14, 15 и 16 августа рядом с Татарским валом. 10 июля на территорию выпустили первый трактор для подготовки поля к проведению концертов. Хедрайнерами этого года станут «Сплин», «Симфоническое кино» и ДДТ.