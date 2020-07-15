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Подмосковные власти прокомментировали новые правила застройки в Одинцово

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Фото: ТАСС/Марина Лысцева
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Проект застройки района подмосковного Одинцово был принят с учетом мнения жителей в результате публичных слушаний. Об этом в среду, 15 июля, рассказал и.о. начальника управления градостроительной деятельности администрации Одинцовского городского округа Московской области Вадим Фахретдинов телеканалу РЕН ТВ.

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По его словам, в период с 26 июля по 16 сентября 2019 года прошли публичные слушания по правилам землепользования и застройки территории Одинцовского городского округа. Было проведено более 200 собраний.

Фахретдинов указал, что два слушания проводились в городе Звенигород.

Ранее в этот же день сообщалось, что депутаты Одинцовского городского округа Московской области приняли новые правила землепользования, согласно которым территорию вблизи памятников культурного наследия можно будет застраивать. В связи с этим многие жители Подмосковья встревожились, что теперь уникальные природные ландшафты могут оказаться под угрозой исчезновения.

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