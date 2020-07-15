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Украинский депутат заявил о переходе рады в режим «купи-продай»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива заявил, что парламент Украины перешел в режим «купи-продай» и все голосования проходят по предварительной договоренности. Его слова приводятся на сайте политсилы в среду, 15 июля.

«Рада перешла в режим «купи-продай», в систему компромиссов для заведомого обогащения. Сегодня депутаты считают, что с ними должны договариваться заранее по их голосованиям. Они воспринимают это как возможность получить те или иные преференции», — посетовал политик.

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Он также отметил, что за законопроекты, которые направлены на «наведение порядка» на Украине, «тоже хотят получить преференции».

Депутат заявил, что именно благодаря договоренностям в стране приняли «лоббистские законы» об игорном бизнесе и об альтернативной электроэнергии.

По его мнению, такое положение вещей помешало парламенту принять проект закона, позволяющий уволить директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника. Кива считает, что глава пропрезидентской фракции «Слуга народа» в парламенте Давид Арахамия поставил под сомнение вопрос количества голосов, которые нужны для принятия положительного решения, что привело к отправлению законопроекта на доработку.

«У кого-то взыграла гордыня, кто-то подумал, что с ним заранее не договорились. Рада — это не законность решений, не здравый смысл, а присутствие договорников», — сказал он.

По его словам, в раде нет «ничего, связанного с защитой интересов украинского народа». Депутат заключил, что принятые за последний год законы направлены на «обогащение отдельных лиц или выполнение условий МВФ [Международного валютного фонда], который контролирует и нашу власть, и страну».

В сентябре 2019 года суд в Ровенской области оштрафовал Сытника на $140 из-за его отдыха в охотничьем хозяйстве на сумму около $1 тыс. СМИ отмечали, что он не задекларировал сумму отдыха, а оплатил ее один из местных бизнесменов.

В феврале 2020 года более 150 депутатов рады потребовали отставки главы НАБУ.

На Украине Сытника внесли в реестр коррупционеров. Сам он назвал решение о штрафе незаконным и подал апелляцию в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

В начале марта президент Украины Владимир Зеленский заявил о безрезультатности работы правоохранительных органов в борьбе с коррупцией в стране.

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