Прямой эфир

Северное сияние и комету засняли на одной фотографии

0
Фото: Twitter.com/Melnyk_photos
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пользователи соцсетей из Канады и США смогли запечатлеть на одной фотографии северное сияние и комету С/2020 F3. Один из кадров 14 июля на своей странице в Twitter опубликовал пользователь Melnyk_photos.

Рассмотреть комету была возможность при помощи оптических приборов, а некоторым посчастливилось наблюдать за небесным телом невооруженным глазом.

Как отмечает телеканал «Звезда», комету C/2020 F3 открыли совсем недавно — 27 марта 2020 года. 3 июля она находилась на минимальном расстоянии от Солнца — 45 млн км. Теперь небесное тело удаляется от него.

Отмечается, что до 13 июля комета проходила по созвездию Возничего, 14 июля перешла в созвездие Рыси, а 17 июля уйдет в созвездие Большой Медведицы. До 20 июля небесное тело можно будет наблюдать в Северном полушарии всю ночь.

13 июля сообщалось, что специалисты «Роскосмоса» предпримут все меры для обеспечения безопасного выхода туриста в открытый космос. Глава госкорпорации Дмитрий Рогозин отметил, что при выходе туриста в открытый космос рядом с ним будет находиться профессиональный космонавт.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020