Северное сияние и комету засняли на одной фотографии
Пользователи соцсетей из Канады и США смогли запечатлеть на одной фотографии северное сияние и комету С/2020 F3. Один из кадров 14 июля на своей странице в Twitter опубликовал пользователь Melnyk_photos.
Comet Neowise, #NASA #Aurora #AuroraBorealis #Alberta #Calgary #abstorm @ReedTimmerAccu #Canada pic.twitter.com/BSj55KKabF— Matt Melnyk (@melnyk_photos) July 14, 2020
Рассмотреть комету была возможность при помощи оптических приборов, а некоторым посчастливилось наблюдать за небесным телом невооруженным глазом.
Как отмечает телеканал «Звезда», комету C/2020 F3 открыли совсем недавно — 27 марта 2020 года. 3 июля она находилась на минимальном расстоянии от Солнца — 45 млн км. Теперь небесное тело удаляется от него.
Отмечается, что до 13 июля комета проходила по созвездию Возничего, 14 июля перешла в созвездие Рыси, а 17 июля уйдет в созвездие Большой Медведицы. До 20 июля небесное тело можно будет наблюдать в Северном полушарии всю ночь.
13 июля сообщалось, что специалисты «Роскосмоса» предпримут все меры для обеспечения безопасного выхода туриста в открытый космос. Глава госкорпорации Дмитрий Рогозин отметил, что при выходе туриста в открытый космос рядом с ним будет находиться профессиональный космонавт.