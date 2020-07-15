Северное сияние и комету засняли на одной фотографии

Пользователи соцсетей из Канады и США смогли запечатлеть на одной фотографии северное сияние и комету С/2020 F3. Один из кадров 14 июля на своей странице в Twitter опубликовал пользователь Melnyk_photos.

Рассмотреть комету была возможность при помощи оптических приборов, а некоторым посчастливилось наблюдать за небесным телом невооруженным глазом.

Как отмечает телеканал «Звезда», комету C/2020 F3 открыли совсем недавно — 27 марта 2020 года. 3 июля она находилась на минимальном расстоянии от Солнца — 45 млн км. Теперь небесное тело удаляется от него.

Отмечается, что до 13 июля комета проходила по созвездию Возничего, 14 июля перешла в созвездие Рыси, а 17 июля уйдет в созвездие Большой Медведицы. До 20 июля небесное тело можно будет наблюдать в Северном полушарии всю ночь.

13 июля сообщалось, что специалисты «Роскосмоса» предпримут все меры для обеспечения безопасного выхода туриста в открытый космос. Глава госкорпорации Дмитрий Рогозин отметил, что при выходе туриста в открытый космос рядом с ним будет находиться профессиональный космонавт.