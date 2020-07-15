Врач рассказала о влиянии эмоциональных переживаний на здоровье

Психотерапевт Наталья Толстая в беседе с телеканалом «Звезда» в среду, 15 июля, рассказала о связи эмоциональных переживаний со здоровьем человека.

По словам специалиста, стресс может стать причиной ряда заболеваний, включая заболевания кожи. Психотерапевт отметила, что психосоматика является признанной во всем мире наукой. Она пояснила, что на приеме у невропатолога пациентам предлагают пройти специальные тесты, по результатам которых специалист выясняет, с каким видом переживаний человек столкнулся. Это могут быть испуг, боязнь чего-либо или гипертрофированное отношение к своему здоровью. Обычно к лечению подключается группа специалистов.

«Допустим, пошел человек к косметологу, убрал прыщи. Но если он не убрал внутреннюю проблему и у него остались страхи и настороженность или страх за будущее, то через некоторое время это всё возобновится», — пояснила врач.

И напротив, добавила Толстая, если пациента удастся настроить на жизнь без лишних страхов, человек, который долгое время мучился от определенного недуга, при позитивном настрое замечает удивительные улучшения, сообщает телеканал «360».

Как отмечает «Федеральное агентство новостей», ранее профессор японского Медицинского университета Дзикэй Кадзухиро Кондо рассказал о результатах исследования, согласно которым вирус герпеса связан с депрессией. Он пришел к выводу, что анализ крови может помочь диагностировать психическое заболевание.

26 июня старший научный сотрудник Психологического института Российской академии образования, автор блога geek.psychologist Мария Данина рассказала «Известиям», что стресс во время пандемии коронавируса повлиял на самые разные аспекты жизни людей — еду, сон, работу.