Прямой эфир

Врач рассказала о влиянии эмоциональных переживаний на здоровье

0
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Психотерапевт Наталья Толстая в беседе с телеканалом «Звезда» в среду, 15 июля, рассказала о связи эмоциональных переживаний со здоровьем человека.

Открывая Россию: лучшие направления для путешествий после карантина
Спецпроект «Известий» о туризме внутри страны

По словам специалиста, стресс может стать причиной ряда заболеваний, включая заболевания кожи. Психотерапевт отметила, что психосоматика является признанной во всем мире наукой. Она пояснила, что на приеме у невропатолога пациентам предлагают пройти специальные тесты, по результатам которых специалист выясняет, с каким видом переживаний человек столкнулся. Это могут быть испуг, боязнь чего-либо или гипертрофированное отношение к своему здоровью. Обычно к лечению подключается группа специалистов.

«Допустим, пошел человек к косметологу, убрал прыщи. Но если он не убрал внутреннюю проблему и у него остались страхи и настороженность или страх за будущее, то через некоторое время это всё возобновится», — пояснила врач.

И напротив, добавила Толстая, если пациента удастся настроить на жизнь без лишних страхов, человек, который долгое время мучился от определенного недуга, при позитивном настрое замечает удивительные улучшения, сообщает телеканал «360».

Как отмечает «Федеральное агентство новостей», ранее профессор японского Медицинского университета Дзикэй Кадзухиро Кондо рассказал о результатах исследования, согласно которым вирус герпеса связан с депрессией. Он пришел к выводу, что анализ крови может помочь диагностировать психическое заболевание.

26 июня старший научный сотрудник Психологического института Российской академии образования, автор блога geek.psychologist Мария Данина рассказала «Известиям», что стресс во время пандемии коронавируса повлиял на самые разные аспекты жизни людей — еду, сон, работу.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020