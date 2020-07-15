Центробанк допустил временное повышение цен на товары и услуги

Возобновление и расширение работы организаций сферы услуг и торговли непродовольственными товарами на фоне улучшения эпидемиологической ситуации может привести к временному повышению цен. Об этом говорится в выпуске информационно-аналитического комментария «Динамика потребительских цен», опубликованном на сайте Банка России в среду, 15 июля.

Отмечается, что временный рост цен может отразить, в частности, «эффекты отложенного спроса и влияние ослабления рубля в I квартале» этого года.

«По мере исчерпания краткосрочных проинфляционных эффектов преобладающим фактором станет дезинфляционное влияние слабого спроса — как внутреннего, так и внешнего», — отмечается в докладе.

В ЦБ считают, что это поможет сохранить месячный индекс потребительских цен на пониженном уровне при большей однородности ценовой динамики по группам товаров и услуг.

В регуляторе допускают постепенное повышение годовой инфляции до конца этого года из-за выхода из расчета низких значений второго полугодия 2019 года.

В конце мая в Банке России заявили, что экономика столкнулась с беспрецедентным шоком из-за распространения коронавируса. Сообщалось, что финансовый сектор, несмотря на сложившуюся ситуацию, находился в здоровом состоянии.