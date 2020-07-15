Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Суд отправил замглавы «Почты России» под домашний арест
Экономика
Центробанк допустил временное повышение цен на товары и услуги
Мир
США попросили Россию о поддержке для нормализации ситуации в Афганистане
Экономика
Помпео объявил о расширении санкций против «Северного потока – 2»
Авто
В профсоюзе московских таксистов заявили о переполненности рынка такси

Центробанк допустил временное повышение цен на товары и услуги

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Возобновление и расширение работы организаций сферы услуг и торговли непродовольственными товарами на фоне улучшения эпидемиологической ситуации может привести к временному повышению цен. Об этом говорится в выпуске информационно-аналитического комментария «Динамика потребительских цен», опубликованном на сайте Банка России в среду, 15 июля.

На обороты своя: розничная выручка приблизилась к докризисному уровню
Продуктовый ритейл даже превысил показатели прошлого года, в то время как сектор услуг недобрал до них 35%

Отмечается, что временный рост цен может отразить, в частности, «эффекты отложенного спроса и влияние ослабления рубля в I квартале» этого года.

«По мере исчерпания краткосрочных проинфляционных эффектов преобладающим фактором станет дезинфляционное влияние слабого спроса — как внутреннего, так и внешнего», — отмечается в докладе.

В ЦБ считают, что это поможет сохранить месячный индекс потребительских цен на пониженном уровне при большей однородности ценовой динамики по группам товаров и услуг.

В регуляторе допускают постепенное повышение годовой инфляции до конца этого года из-за выхода из расчета низких значений второго полугодия 2019 года.

В конце мая в Банке России заявили, что экономика столкнулась с беспрецедентным шоком из-за распространения коронавируса. Сообщалось, что финансовый сектор, несмотря на сложившуюся ситуацию, находился в здоровом состоянии.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020