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В профсоюзе московских таксистов заявили о переполненности рынка такси

В профсоюзе московских таксистов заявили о переполненности рынка такси

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Глава Профсоюза московских таксистов Вячеслав Смирнов в беседе с НСН в среду, 15 июля, заявил о переполненности рынка такси. По его словам, на фоне этой проблемы появление беспилотных такси водителей не пугает.

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Ранее в этот же день стало известно, что первые такси без водителя могут появиться в Москве в 2024 году, пишет агентство городских новостей «Москва». В настоящее время ведется тестирование более 100 беспилотных автомобилей «Яндекса», но водитель при этом обязательно должен находиться за рулем.

Смирнов уточнил, что на работу таксистов появление беспилотников не повлияет, потому что они «будут как маршрутки ходить» и не смогут даже заехать во двор, поэтому люди не будут пользоваться таким транспортом активно.

«А что касается массовых сокращений таксистов, то они уже идут. Рынок переполнен. Очень много водителей <…> приходят, думают, что здесь можно заработать, а не получается. У людей нет столько денег, чтобы столько такси вызвать», — резюмировал Смирнов.

Эксперимент по эксплуатации беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования в Москве и Татарстане запустили еще в 2018 году. Сейчас список регионов расширился до 13 — в эксперимент включили Владимирскую, Московскую, Ленинградскую, Нижегородскую, Самарскую, Новгородскую области и Санкт-Петербург.

Ранее 15 июля сообщалось, что «Яндекс» пообещал более низкую стоимость беспилотного такси в сравнении с обычным за счет массовости и более эффективной утилизации всего флота.

По словам директора по корпоративным отношениям «Яндекса» Антона Шингарева, беспилотники компании уже сейчас готовы возить пассажиров полностью в автономном режиме, когда разрешит регулятор.

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