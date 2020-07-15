Новый собственник инвестирует в РЭМЗ более 500 млн рублей

Новороссийский прокатный завод, входящий в группу «Новоросметал», который является новым собственником Ростовского электрометаллургического завода (РЭМЗ), планирует инвестировать в его модернизацию свыше 500 млн рублей. Об этом в среду, 15 июля, рассказали губернатору региона Василию Голубеву в ходе его визита в Шахты.

По словам представителя нового владельца РЭМЗа, вложения позволят увеличить мощность сталеплавильного производства до 900 тыс. т в год — на 140 тыс. т выше проектной.

«В этом году возобновил работу производственный комплекс в Шахтах — бывший электрометаллургический завод. Собственник рассказал сейчас, что планирует нарастить объем производства, открыть новый прокатный цех, привлечь еще больше работников. Во время пандемии эти предприятия не останавливали работу, на них непрерывно шло производство», — приводит слова губернатора официальный портал правительства Ростовской области.

Кроме того, губернатору о своих планах также рассказали на шахтинском текстильном производстве «Авангард». До конца текущего года здесь планируется запустить еще пять линий — по производству влажных салфеток. На следующий год «Авангард» намерен построить новые складские помещения и запустить линию нетканого полотна.

Шахтинские предприятия развиваются и вносят вклад в экономику города и всей области, отметил Голубев.

4 июня Голубев заявил, что инновационные идеи создают условия для того, чтобы Ростовская область стала регионом-лидером. Особенно глава региона отметил, что в Таганроге имеется большой потенциал развития наукоемкого бизнеса, в том числе в сфере информационных технологий. Чтобы реализовать его в полной мере, правительству даны поручения активизировать работу по созданию здесь профильного кластера и организации системы поддержки предприятий отрасли.