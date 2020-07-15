Бывший украинский депутат назвал русский «языком животных»

Экс-депутат Верховной рады Украины Леонид Емец заявил 15 июля, что русский — это «язык животных». Как сообщает сайт «Страна.ua», причиной такого резкого высказывания стала отсрочка законопроекта об украинизации русскоязычных школ.

«Трое наших солдат были убиты русским оккупантом за сутки. А в это время депутат [Максим] Бужанский и монобольшинство Владимира Зеленского решили позащищать русский язык. Сегодня для меня это не язык [поэта Михаила] Лермонтова, [писателя Михаила] Булгакова и [артиста Владимира] Высоцкого. Это язык животных, способных расстрелять медика на поле боя. Язык агрессора, который вторгся на нашу землю убивать наших украинских людей», — написал Емец на своей странице в Facebook.

По мнению Емца, законопроект о языке в школах «сплотит тех, кому не всё равно», и после этого они встанут на защиту Украины.

Законопроект, о котором идет речь, предлагает к 2023 году перевести школы с русским языком обучения на новые методические планы, предусматривающие большую долю преподавания на украинском.

Емец был депутатом рады с 2012 по 2019 год.

В начале июня, по данным опроса Киевского международного института социологии, почти половина украинцев назвали русский язык историческим достоянием страны и согласились с необходимостью его развития.

Кроме того, Зеленский 20 мая на пресс-конференции заявил, что вопрос о национальном языке в стране создан искусственно и справедливость должна быть для всех.