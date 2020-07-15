Сериал «Шучу» с Джимом Керри закрыли после второго сезона

Комедийную многосерийную драму «Шучу» с Джимом Керри в главной роли закрыли после второго сезона. Об этом сообщил портал The Deadline 14 июля.

Шоу стартовало еще в 2018 году, а второй сезон начался в феврале 2020 года. Последняя серия вышла 8 марта. Канал Showtime, на котором выходил сериал, принял решение закрыть проект Джима Керри.

«Мы очень гордимся тем, что дали эфир столь оригинальному и признанному критиками сериалу», — заявили представители телеканала.

Сериал «Шучу» стал вторым совместным проектом Керри и режиссера Мишеля Гондри, который занимался постановкой почти половины эпизодов шоу. Продюсером выступал Дэйв Холстейн, сообщает телеканал «360».

Новые эпизоды по рейтингам сильно отставали от первой части проекта, что, предположительно, послужило причиной закрытия картины, пишет сайт kp.ru.

Шоу рассказывает о жизни популярного детского телеведущего Джеффа Пиклса, который дарит радость детям, но сам остается глубоко несчастным. Его роль исполнил Джим Керри. Сериал получил большой отклик у публики и критиков и множество наград. В 2019 году сериал получил две номинации на «Золотой глобус», пишет «Газета.ру».

Помимо Джима Керри, вернувшегося в телевизионный проект после 30-летнего перерыва, в сериале снялись актрисы Кэтрин Кинер и Джуди Грир. А в качестве режиссеров над шоу кроме Мишеля Гондри также работали Джейк Шрейер и Минки Спиро, пишет «Федеральное агентство новостей».

14 июля сообщалось, что американский стриминговый сервис Netflix опубликовал на своем официальном YouTube-канале трейлер пятого сезона сериала «Люцифер» с Томом Эллисом. Сезон появится на платформе уже 21 августа 2020 года.