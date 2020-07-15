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«Роскосмос» призвал сохранить космическое пространство свободным от оружия

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Фото: TASS/DPA
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Космическое пространство необходимо сохранить свободным от оружия, заявил в среду, 15 июля, глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в ходе выступления на конференции глав космических ведомств стран БРИКС.

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«Роскосмос» придерживается той точки зрения, что космос является достоянием всего человечества, подходы к его изучению и освоению должны опираться на принципы равенства, взаимоуважения и взаимной выгоды», — приводит «Интерфакс» слова Рогозина, который призвал сохранить космос свободным от оружия любого вида.

Он также призвал сохранить космос пригодным «для долгосрочного и устойчивого использования как нашим, так и будущими поколениями».

17 июня заместитель помощника главы американского оборонного ведомства Стивен Китэй сообщил, что Пентагон завершил разработку «Стратегии обороны в космосе». Документ, в котором были определены приоритетные задачи для военного ведомства США по космосу на ближайшие 10 лет, был подготовлен в ответ на «существенную угрозу» со стороны России и Китая.

В МИД РФ прокомментировали документ, заявив, что публикация подтверждает агрессивность нынешнего курса Вашингтона в этой сфере. Кроме того, в российском внешнеполитическом ведомстве выразили уверенность, что документ отражает конечную цель всей стратегии Штатов в космосе, а именно полное военное превосходство.

В апреле МИД выразил уверенность в том, что США будут первой страной, которая разместит оружие в космосе.

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