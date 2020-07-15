Жительницу Красноярска будут судить за падение сына из окна

В Красноярске завершено расследование уголовного дела в отношении матери, которая оставила семилетнего сына одного дома. Мальчик выпал из окна.

По данным следствия, 39-летняя женщина отправилась в магазин за спиртным, оставив дома семилетнего ребенка. Мальчик залез на подоконник и выпал из открытого окна на третьем этаже. В результате ребенок получил перелом бедренной кости и множественные травмы. Об этом сообщает ИА KrasnoyarskMedia.

Уголовное дело было возбуждено по статье «Оставление в опасности». Материалы дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске четырехлетний ребенок выпал из окна на седьмом этаже. От полученных травм мальчик скончался на месте. По данным следствия, ребенок остался без присмотра взрослых. По данному факту возбуждено уголовное дело.