Задержание курильщицы с рейса Мурманск-Москва попало на видео

Появились кадры задержания 35-летней женщины, которая закурила на борту самолета, следовавшего из Мурманска в Москву. Соответствующее видео в среду, 15 июля, опубликовало издание «СеверПост».

На кадрах видно, как сотрудники правоохранительных органов выводят пассажирку из салона самолета и сопровождают в отдел полиции. При досмотре вещей женщина нецензурно выражалась в адрес полицейских.

По данным РЕН ТВ, в отношении дебоширки возбуждено уголовное дело по статье «Публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей».

13 июля сообщалось, что самолет лоукостера «Победа», совершающий рейс из Мурманска в Москву, совершил вынужденную посадку в Петрозаводске из-за женщины, закурившей на борту.