Самолет готовится к вынужденной посадке в Петрозаводске из-за курильщика

Самолет лоукостера «Победа», совершающий рейс из Мурманска в Москву, готовится к вынужденной посадке в Петрозаводске из-за женщины, закурившей на борту. Об этом в понедельник, 13 июля, сообщили в авиакомпании

По словам представителя авиаперевозчика Елены Селивановой, пассажирка намеренно нарушила правила безопасности и дважды закурила, несмотря на запрет.

«Сработал датчик дыма, командир принял решение о вынужденной посадке, чтобы убедиться в отсутствии угрозы возгорания. Нарушителя ожидают сотрудники полиции в Петрозаводске», — добавила она.

Лоукостер планирует взыскать расходы на вынужденную посадку с нарушителя.

В апреле сообщалось, что житель Ленинградской области, который пытался разбить иллюминатор самолета, приговорен к полутора годам исправительных работ.