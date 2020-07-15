Россия полностью отказалась от импорта продукции для борьбы с COVID-19

Россия полностью обеспечивает себя продукцией для борьбы с коронавирусом, поэтому власти отказались от ее импорта. Такое заявление сделал глава Минпромторга Денис Мантуров в среду, 15 июля.

«Благодаря своевременно принятым правительством решениям мы оперативно нарастили собственное производство всей «антиковидной» продукции и полностью отказались от ее закупок за рубежом», — приводит ТАСС его слова на заседании координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

Мантуров подчеркнул, что на сегодняшний день страна делает акцент на развертывании производства новой продукции, в том числе на выпуск быстрых тестов на коронавирус, а также на недавно зарегистрированные лекарства против тяжелой пневмонии и антиковидный препарат.

«И, конечно же, мы готовимся по согласованию с Минздравом к выпуску вакцин по завершении их клинических испытаний», — заключил министр.

Глава ведомства добавил, что Россия начала поставлять за рубеж аппараты ИВЛ, отметив при этом, что в ближайшее время в стране завершится исполнение заключенных государственных контрактов по аппаратам ИВЛ и тепловизорам.

Также, по его словам, Россия осуществляет поставки в другие страны тест-систем на выявление коронавируса, защитных костюмов и антисептиков.

Накануне стало известно, что Россия до конца 2021 года поставит в Бразилию не менее 300 тыс. упаковок «Авифавира». Этот препарат — аналог японского «Фавипиравира», разработанный компанией «Кромис», соучредителями которой являются Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и ГК «Химрар». Его эффективность составляет более 80%.

8 июля в Минпромторге сообщили, что заявки на закупку этого российского лекарства для лечения коронавируса поступили в том числе из стран СНГ, Латинской Америки, Европы и Юго-Восточной Азии.

В этот же день стало известно, что Российская Федерация поставила в зарубежные страны более 600 аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), в том числе в Узбекистан, Сербию, Италию и Беларусь.