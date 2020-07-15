Прокуратура проверяет продажу дома с жильцами в Свердловской области

Прокуратура Кушвы (Свердловская область) организовала проверку торговли активами Уральского транспортного банка (Уралтрансбанк), признанного банкротом в 2018 году. Поводом для инспекции стала продажа дома c проживающими в нем людьми.

В адрес арбитражного управляющего направлено уведомление о явке в прокуратуру для объявления предостережения о недопустимости нарушения жилищных прав граждан. При наличии оснований будут приняты иные меры прокурорского реагирования, отмечает ИА «Ура.ру».

В общежитии в поселке Баранчинский по улице Володарского, 29 проживают более 100 человек, однако они не оформляли договоры найма жилых помещений у собственника. Вопрос о выселении граждан собственником не ставился. Торги намечены на август.