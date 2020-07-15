Особый противопожарный режим продлили в Иркутской области

На севере Иркутской области продлили особый противопожарный режим. Соответствующее постановление подписано в правительстве региона.

По данным МЧС, в районах наблюдается высокая пожарная опасность. В связи с действием особого режима местным жителям запрещено разводить костры, проводить пожароопасные работы, а также использовать открытый огонь. Об этом пишет ИА IrkutskMedia.

За сутки была организована работа 882 патрульных и маневренных групп. Они составили 12 административных протоколов в отношении нарушителей режима. Восемь человек были задержаны в лесах.

Всего с начала пожароопасного периода к административной ответственности привлекли более 2,2 тыс. человек. Выявлено 279 мест захламления территорий горючими отходами и мусором.

Ранее сообщалось, что в Крыму продлили запрет на посещение лесов. Ограничения связаны с обеспечением пожарной безопасности.