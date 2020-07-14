Запрет на посещение лесов продлили в Крыму

На территории Крыма продлили ограничение на посещение лесов. Соответствующее решение приняло министерство экологии и природных ресурсов Крыма.

Ограничения связаны с обеспечением пожарной безопасности. Запрет на посещение лесов продлен на 21 календарный день. Об этом сообщает ИА «Крыминформ».

На время действия ограничения в Крыму усилено патрулирование лесов для оперативного выявления пожаров.

Ограничение было введено в июне и неоднократно продлевалось для обеспечения пожарной безопасности.

Ранее сообщалось, что в Мурманской области ввели пятидневное ограничение на пребывание в лесах. Оно будет действовать до 19 июля.