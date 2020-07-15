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Замдиректора «Почты России» Емельченкова обвинили в превышении полномочий

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Заместителю генерального директора ФГУП «Почта России» по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов Сергею Емельченкову предъявлено обвинение в превышении полномочий, следствие требует поместить его под домашний арест. Об этом в среду, 15 июля, сообщает корреспондент «Известий».

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«В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении Емельченкова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 УК РФ», — говорится в сообщении Чертановского суда Москвы.

Днем ранее в TAdviser появилась информация о задержании Емельченкова. По информации портала, в целом ряде IT-поставщиков «Почты России» прошли следственные мероприятия. Причиной обысков и задержаний является подозрение в картельном сговоре.

В тот же день компания сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении ее топ-менеджера.

В декабре 2013 года Сергей Емельченков стал заместителем генерального директора «Почты России». В данной должности он курировал вопросы информатизации, телекоммуникаций и технического обеспечения.

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