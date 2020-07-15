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В отношении топ-менеджера «Почты России» завели уголовное дело

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Терещенко Михаил
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В отношении топ-менеджера «Почты России» завели уголовное дело, сообщила пресс-служба компании 14 июля.

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«Следственным управлением по Южному административному округу главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело в отношении должностного лица «Почты России», — уточнили в компании».

«Почта России» взаимодействует с правоохранительными органами в расследовании всех обстоятельств случившегося. Компания не уточнила, кто именно стал фигурантом дела.

Ранее, 14 июля, в TAdviser появилась информация о задержании заместителя гендиректора «Почты России» по информационным технологиям и развитию цифровых сервисов Сергея Емельченкова. По его информации, в целом ряде IT-поставщиков «Почты России» прошли следственные мероприятия. Причиной обысков и задержаний является подозрение в «картельном сговоре».

Подробности выясняются.

В декабре 2013 года Сергей Емельченков стал заместителем генерального директора «Почты России». В данной должности он курировал вопросы информатизации, телекоммуникаций и технического обеспечения.

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