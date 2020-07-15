Новые ливневки построят в Хабаровске для защиты от подтоплений

Новую систему ливневой канализации спроектируют в Хабаровске для защиты двух районов от подтоплений. Строительство начнется в 2021 году.

К наиболее подтапливаемым участкам в Индустриальном и Железнодорожном районах отнесли частный сектор возле строящегося Дворца единоборств на улице Шевчука, на улицах Павла Морозова, Кубяка, а также жилищный массив на перекрестке улиц Краснореченской и Прогрессивной. Об этом пишет ИА AmurMedia.

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук отметил, что проблемы в районе Дворца единоборств складываются из-за того, что участок низинный, а действующей ливневки там нет. Глава города распорядился выставлять технику для откачки воды во время сильных дождей.

На улице Павла Морозова ливневая канализация есть, но она быстро заполняется во время дождя. На улице Кубяка проблема вызвана большим количеством мусора в лотках.

По предварительным данным, стоимость новой системы ливневок составит около 200 млн рублей.