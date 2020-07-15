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Жителей Омска будут штрафовать за купание на закрытых пляжах

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Фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко
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Полицейские Омска будут штрафовать граждан за купание на пляжах, так как в городе все зоны отдыха у воды до сих пор официально закрыты. Есть два работающих пляжа в области.

По словам замначальника ГУ МЧС России по региону Максима Рыбака, растет количество смертей среди детей в возрасте от восьми до 16 лет.

«Профилактических мер, как показывает статистика, недостаточно. Мы вынуждены штрафовать людей, — рассказал замначальника полиции по охране общественного порядка УМВД России по Омской области Юрий Виноградов. — Потому что ежедневно видим все больше и больше детей, купающихся в неустановленных местах, а взрослых — в состоянии алкогольного опьянения у воды». Об этом сообщает ИА «Город55».

Напомним, в Омске предлагают модернизировать городские пляжи. Работы пройдут в рамках создания единой набережной Иртыша — от Речного вокзала до улицы Пригородной. Ожидается, что концепция будет разработана и воплощена в жизнь в течение семи лет. В зонах отдыха предлагается создать инфраструктуру, которая позволит очищать речную воду и наполнять ею бассейны.

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