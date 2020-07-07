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Масштабную реконструкцию городских пляжей планируют провести в Омске

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В Омске предлагают модернизировать городские пляжи. Работы пройдут в рамках создания единой набережной Иртыша от Речного вокзала до улицы Пригородной.

Идею создания набережной протяженностью 15 км начали обсуждать в 2018 году. Ожидается, что концепция будет разработана и воплощена в жизнь в течение семи лет. По словам заместителя мэра Омска Олега Зарембы, разработкой концепции занимаются специалисты «Центра компетенций по вопросам городской среды». Об этом пишет ИА «Омскрегион».

Одним из этапов проекта станет реконструкция городских пляжей. В зонах отдыха предлагается создать инфраструктуру, которая позволит очищать речную воду и наполнять ею бассейны. Это позволит обеспечить комфорт для горожан на пляжах.

В середине июня сотрудники Роспотребнадзора признали воду в Иртыше в черте Омска непригодной для купания. При этом пробы песка и воды в питьевых фонтанчиках соответствовали гигиеническим требованиям.

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