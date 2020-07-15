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Госдума во втором чтении приняла закон о многодневном голосовании

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Государственная дума в среду, 15 июля, приняла во втором чтении законопроект с поправками о многодневном голосовании на выборах.

Согласно документу, голосование может длиться несколько дней подряд, но «не более трех дней» в том случае, если такое решение примет Центральная избирательная комиссия (Центризбирком) России. Решение может быть принято не позднее, чем через 10 дней со дня официального опубликования документа о назначении выборов и не подлежит пересмотру. При проведении муниципальных выборов и региональных референдумов, решение о многодневном голосовании принимает избирком субъекта РФ.

Кроме того, предусматривается проведения голосования на придомовых территориях и местах общего пользования. Дополнительные возможности для голосования предлагается предусмотреть для тех населенных пунктов, где отсутствует помещение для его проведения и труднодоступных мест. При проведении выборов в местное самоуправление и местных референдумов соответствующее решение принимает избирком субъекта РФ.

Новость дополняется.

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