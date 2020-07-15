День Ленинградской области перенесли на 2021 год

Власти Ленинградской области приняли решение о переносе на 2021 год торжественных мероприятий в честь Дня Ленобласти. Они должны были состояться во Всеволжске 1 августа, но пройдут только в районах.

Решение о переносе принял губернатор Александр Дрозденко. По его словам, которые приводит телеканал «78», болезнь отступила, но не ушла, а здоровье важнее календарных дат. Проводить масштабный праздник в сложившейся ситуации и собирать в одном месте делегации, приглашать гостей было бы беспечностью.

В конце июня Ленинградская область вошла в число шести субъектов России, где открылись детские оздоровительные лагеря. Роспотребнадзор разрешил детям и сотрудникам лагерей не носить защитные маски и перчатки, но сотрудников пищеблоков данные послабления не касаются.