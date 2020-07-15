Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Госдума отказалась снимать с рассмотрения поправку о трехдневном голосовании
Общество
Общая задолженность по алиментам в России достигла 156 млрд рублей
Мир
Посол Армении опроверг намерение запросить у РФ дополнительные поставки оружия
Мир
Минтранс Турции заявил о возобновлении авиасообщения с Россией с 15 июля
Общество
ФСИН возобновила прием посылок и передач заключенным

День Ленинградской области перенесли на 2021 год

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти Ленинградской области приняли решение о переносе на 2021 год торжественных мероприятий в честь Дня Ленобласти. Они должны были состояться во Всеволжске 1 августа, но пройдут только в районах.

Молл-помалу: ТЦ в 27 городах РФ по-прежнему закрыты из-за пандемии
Большинству компаний отрасли грозит банкротство в случае дальнейшего простоя

Решение о переносе принял губернатор Александр Дрозденко. По его словам, которые приводит телеканал «78», болезнь отступила, но не ушла, а здоровье важнее календарных дат. Проводить масштабный праздник в сложившейся ситуации и собирать в одном месте делегации, приглашать гостей было бы беспечностью.

В конце июня Ленинградская область вошла в число шести субъектов России, где открылись детские оздоровительные лагеря. Роспотребнадзор разрешил детям и сотрудникам лагерей не носить защитные маски и перчатки, но сотрудников пищеблоков данные послабления не касаются.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020