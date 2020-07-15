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Песков ответил на вопрос об обстреле военных медиков на Украине

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Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что не располагает достаточной информацией об обострении ситуации на Украине, связанной с обстрелом военных медиков.

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«Вы знаете, я, честно говоря, не располагаю детальной информацией об этом», — сказал он.

Песков также не прокомментировал вопрос журналистов, станет ли Москва вмешиваться в ситуацию.

14 июля на сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась информация о подрыве на взрывном устройстве в районе населенного пункта Зайцево трех украинских военнослужащих, один из которых погиб на месте. Украинская сторона запросила режим прекращения огня для эвакуации жертв.

В самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) предоставили гарантии тишины, однако к месту под прикрытием огня, который корректировался с двух беспилотников, выдвинулись боевые группы украинских подразделений.

Эвакуация тела погибшего была сорвана. В результате обстрела один украинский военный медик погиб, один военнослужащий получил ранение, еще один — боевое травмирование.

Официальный представитель управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин 15 июля сообщил, что военнослужащие ДНР эвакуировали тело украинского военного. Вскоре будет организован процесс его передачи украинской стороне.

Вооруженный конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота на Украине. Жители Донбасса выступили против новой власти, объявили о своей независимости и создании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Киев начал против них так называемую антитеррористическую операцию (АТО), в 2018 году сменив ее на операцию объединенных сил (ООС).

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