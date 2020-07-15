Мужчину сочли мертвым и отказались выпускать из морга в Колумбии

Медики одной из больниц города Сукре в Колумбии установили смерть 67-летнего пациента медучреждения и отказались воспринимать слова его родственников, утверждавших обратное. Об этом сообщило издание El Nacional.

Хуан Хосе Муноса Ромеро был доставлен в больницу с повышенным артериальным давлением в понедельник, 6 июля. Через несколько часов врачи сообщили его семье, что мужчина скончался и его тело уже отправлено в морг.

Однако родственники не поверили в это и попросили увидеть покойного. Врачи в свою очередь отказали им, сославшись на запрет из-за пандемии коронавируса. Несмотря на это, дочь Ромеро пробралась в здание морга и обнаружила своего отца живым. Он дышал, и его глаза были открыты.

Женщина поспешила рассказать об этом врачам, но те уверили ее, что это — естественная реакция, которая наблюдается у человека после смерти. Но дочь Ромеро и на этот раз не поверила медикам и настояла, чтобы ее отца перевели в другую клинику.

Как пишет издание в понедельник, 13 июля, мужчина находится в стабильном состоянии в сознании. Время, проведенное в морге, все-таки сказалось на его здоровье: теперь он страдает от ишемии.

В сентябре 2018 года поляк, «умерший» от алкогольного отравления, проснулся в морге и вернулся на вечеринку, отказавшись от госпитализации.