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СК переквалифицировал обвинение Ишаеву на растрату

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Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
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Следственный комитет России переквалифицировал обвинение с мошенничества на растрату бывшему губернатору Хабаровского края Виктору Ишаеву. Об этом в среду, 15 июля, ТАСС сообщил источник, близкий к следствию.

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«Следствие переквалифицировало обвинение Виктору Ишаеву с мошенничества (ст. 159 УК РФ) на организацию растраты в особо крупном размере (ч. 3 ст. 33, ст. 160 УК РФ)», — приводит агентство его слова.

Обе статьи предусматривают наказание до 10 лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн рублей.

В апреле адвокат Ишаева Павел Зайцев заявил, что бывший губернатор возместил вмененный ему ущерб на сумму 5,7 млн рублей. По словам юриста, платежное поручение отправлено в адрес компании «Роснефть». Он уточнил, что платеж совершила дочь Ишаева.

В конце марта Басманный суд Москвы отправил Ишаева под домашний арест.

По данным следствия, экс-чиновник, занимая пост вице-президента «Роснефти», сдавал компании помещение принадлежавшей ему коммерческой организации по завышенной цене. В СК уточнили, что с 2014 по 2017 год Ишаев «обеспечил заключение по явно завышенной стоимости» договоров аренды помещения площадью свыше 280 кв. м для нужд нефтяной компании.

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