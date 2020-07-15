Перед пожаром в доме в Петербурге произошел хлопок бытового газа

Перед пожаром в доме на Краснопутиловской улице Санкт-Петербурга произошел хлопок бытового газа. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 15 июля на сайте местного управления Следственного комитета России (СК РФ).

В результате происшествия пострадал один человек: женщина получила 70% ожогов тела.

«В настоящее время следственно-оперативной группой проводится осмотр места происшествия, в том числе с участием сотрудников регионального управления МЧС, проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как ранее сообщалось, в помещении площадью 80 кв. м, где произошел взрыв, располагается школа кулинарии. Однако позже, как отмечает телеканал, эта информация не подтвердилась. По данным регионального главка МЧС, сообщение о хлопке поступило в 07:54 мск. В тушении возникшего после взрыва пожара задействованы 24 человека и пять единиц спецтехники.