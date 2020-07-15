Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Госдума отказалась снимать с рассмотрения поправку о трехдневном голосовании
Общество
Общая задолженность по алиментам в России достигла 156 млрд рублей
Мир
Посол Армении опроверг намерение запросить у РФ дополнительные поставки оружия
Мир
Минтранс Турции заявил о возобновлении авиасообщения с Россией с 15 июля
Общество
ФСИН возобновила прием посылок и передач заключенным

Перед пожаром в доме в Петербурге произошел хлопок бытового газа

0
Фото: МЧС РФ
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Перед пожаром в доме на Краснопутиловской улице Санкт-Петербурга произошел хлопок бытового газа. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 15 июля на сайте местного управления Следственного комитета России (СК РФ).

В результате происшествия пострадал один человек: женщина получила 70% ожогов тела.

«В настоящее время следственно-оперативной группой проводится осмотр места происшествия, в том числе с участием сотрудников регионального управления МЧС, проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего», — говорится в сообщении.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как ранее сообщалось, в помещении площадью 80 кв. м, где произошел взрыв, располагается школа кулинарии. Однако позже, как отмечает телеканал, эта информация не подтвердилась. По данным регионального главка МЧС, сообщение о хлопке поступило в 07:54 мск. В тушении возникшего после взрыва пожара задействованы 24 человека и пять единиц спецтехники.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020