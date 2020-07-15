В JAC раскрыли подробности о новом электромобиле iEV7S

Китайский электромобиль JAC iEV7S будет предлагаться в России с несколькими современными опциями. Об этом говорится в посте, размещенном 15 июля на официальной странице бренда в социальной сети Facebook.

В частности, автомобиль получит светодиодные дневные ходовые огни и противотуманные фары с функцией подсветки поворотов. Кроме того, на бамперах появятся накладки из некрашеного пластика.

В салоне установят бортовой компьютер с восьмидюймовым сенсорным экраном и разрешением в 16 млн пикселей.

Также модель оборудуют системой кругового обзора, круиз-контролем, бесключевым доступом в салон. Отмечается, что управлять некоторыми функциями машины можно будет с помощью специального мобильного приложения.

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Длина JAC iEV7S составляет 4135 мм, ширина — 1750 мм, высота — 1560 мм. Колесная база достигает 2490 мм.

Автомобиль оснащен электромотором мощностью 115 л.с. От 0 до 100 км/ч машина разгоняется за 12 с. Пробег на одной зарядке составляет 280 км, дальность может быть увеличена до 360 км при движении с постоянной скоростью 60 км/ч.

Продажи электромобиля JAC iEV7S в России начнутся в августе 2020 года.

29 мая сообщалось, что концерн Volkswagen AG до конца 2020 года инвестирует в китайского производителя автомобилей JAC €1 млрд.