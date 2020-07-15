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Sony удвоит производство PlayStation 5

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Фото: REUTERS/Katie Collins/EMPICS
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Компания Sony планирует удвоить производство игровой консоли PlayStation 5. Об этом 15 июля сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с планами японской фирмы.

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Sony сообщила компаниям, занимающимся сборкой консолей, и поставщикам о планах увеличить объемы производства до 10 млн штук в 2020 году, несмотря на возможные логистические трудности, которые могут возникнуть в период рождественских праздников.

Представитель Sony от комментариев отказался.

Компания представила PlayStation 5 11 июня. Приставку изготовили преимущественно в белом цвете с черной вставкой посередине, напоминает «Газета.ру». Цветовое решение геймпада совпало с дизайном консоли.

Новый беспроводной контроллер для то 5 назвали DualSense.

Внешний вид консоли вызвал у пользователей Сети и потенциальных покупателей приставки смешанные чувства: одним он кажется весьма подходящим для современного жилья человека, а другие нашли повод посмеяться над ним.

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