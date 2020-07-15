Россияне не пострадали при столкновении поездов в Чехии

Россияне не пострадали при столкновении поездов под Прагой. Об этом заявили в посольстве России в Чехии в среду, 15 июля.

Граждан России нет среди пострадавших, сообщили в дипмиссии «РИА Новости».

По последним данным, в результате аварии погиб один человек и пострадали не менее 35.

Грузовой и пассажирский поезд столкнулись в ночь на 15 июля в пригороде Праги. Грузовой стоял, пассажирский в него врезался. В результате происшествия железнодорожное движение из столицы Чехии на восток перекрыто.