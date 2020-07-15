Специалисты рассказали о росте числа мошеннических рассылок о выплатах

В 2020 году количество мошеннических рассылок и онлайн-объявлений на тему социальных выплат значительно выросло по сравнению с прошлым годом. Об этом свидетельствует исследование «Лаборатории Касперского».

За первое полугодие количество таких ресурсов выросло почти в пять раз. Мошенники зачастую имитируют оповещения от вымышленных фондов, передает «РИА Новости».

Также в русскоязычном сегменте интернета растет объем скама (мошеннических рассылок, в которых пользователям обещают денежное вознаграждение за участие в акции или опросе, но для его получения требуют внести небольшую сумму в качестве «комиссии» или «закрепительного платежа»). За первые шесть месяцев их стало втрое больше, чем год назад, — почти 23 тыс. При этом пользователи стали чаще смотреть эти страницы: количество переходов выросло больше чем вдвое и достигло 27 млн. Эксперты подчеркнули, что человек, который поверил в обещания скамеров, не только теряет вносимую сумму, но и рискует передать в распоряжение мошенников свои платежные реквизиты.

Потенциальная сумма потерь от таких страниц, если считать, что с каждым переходом мог быть обманут хотя бы один пользователь, превысила 8 млрд рублей.

«На данный момент мы не видим предпосылок к тому, чтобы ситуация в ближайшее время изменилась. Злоумышленники всегда адаптируют свои тактики под актуальную повестку, этим отчасти можно объяснить, например, рост скама на тему социальных выплат в условиях пандемии», — сказала старший контент-аналитик «Лаборатории Касперского» Татьяна Сидорина. Она рекомендовала пользователям быть особенно внимательными.

Эксперты напомнили, что нужно избегать переходов по сомнительным ссылкам и не верить в сообщения о крупном выигрыше или выплате и в предложения получить платный доступ к секретному способу и выигрывать всегда.

В конце мая специалисты предупредили, что мошенники стали создавать фейковые сайты якобы для выплат детских пособий, после регистрации на которых граждане выдают им все персональные данные из кабинета на сервисе «Госуслуги». Фейковые сайты могут отличаться доменным именем, одной буквой или цифрой в адресе от официального портала.