В России под наблюдением из-за COVID-19 остаются почти 271 тыс. человек

Почти 271 тыс. человек в России находятся под медицинским наблюдением из-за подозрения на инфицирование коронавирусом. Об этом в среду, 15 июля, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

«Под медицинским наблюдением в Российской Федерации остаются 270 980 [человек]», — говорится в сообщении.

За последние сутки в стране было проведено 258 тыс. исследований на выявление COVID-19. Всего в стране было сделано более 23,7 млн тестов на коронавирус.

Распространение вируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань.

В России, по данным портала стопкоронавирус.рф на 14 июля, зарегистрировано 739 947 подтвержденных случаев инфекции, скончались в результате заражения 11 614 человек, выздоровели 512 825 пациентов.

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