Самолеты Ил-76 направили для тушения природных пожаров под Ульяновском

Самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации задействованы в тушении природных пожаров в Ульяновской области. Соответствующее решение принял глава Минобороны России генерал армии Сергей Шойгу, сообщает пресс-служба ведомства в среду, 15 июля.

«15 июля 2020 года экипаж военно-транспортного самолета Ил-76 оборудованный выливным авиационным прибором (ВАП-2) совершил первый вылет для тушения лесного пожара в Майнском районе Ульяновской области, сбросив 42 тонны воды на очаг возгорания», — уточнили в министерстве.

Также отмечается, что летчики прошли необходимую подготовку для выполнения задач по тушению природных пожаров.

В региональном главке МЧС в этот же день сообщили, что за минувшие сутки в Ульяновской области было зарегистрировано девять лесных пожаров и 19 случаев загорания травы.

В свою очередь, в Федеральном агентстве лесного хозяйства уточнили, что на полночь среды в стране действовало 187 лесных пожаров. Огнем было пройдено более 44 тыс. га. Активные работы по тушению пожаров проводились и в Ульяновской области, что по данным агентства, на землях лесного фонда действовали 3 пожара. Площадь, пройденная огнем, составила 380 га.

Накануне в Югре ввели режим ЧС из-за природных пожаров в лесах. По информации региональных властей, в настоящее время в Югре зафиксировано 26 лесных пожаров на площади 9,47 тыс. га. Всего с начала пожароопасного периода в автономном округе зарегистрировали 196 пожаров в лесах на общей площади 14,6 тыс. га.