Московские загсы вернулись к обычному режиму работы

Загсы Москвы вернулись к обычному режиму работы без предварительной записи. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 15 июля на официальном сайте мэра столицы.

«Сейчас эпидемиологическая ситуация позволяет вернуться к привычному режиму работы. Теперь граждане могут получить услугу при личном обращении в отделы ЗАГС без предварительной записи», — рассказала заместитель мэра Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова.

По ее словам, те, кто подавал заявление через портал госуслуг или записывался ранее на прием, будут приняты в приоритетном порядке. При посещении загсов, дворцов бракосочетания или необычных площадок для регистрации брака рекомендуется носить маски и перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию.

Ракова напомнила, что во время особого режима работы, введенного в связи с распространением коронавируса, московские отделы ЗАГС принимали граждан только по предварительной записи, а регистрация проходила только в присутствии молодоженов. За это время отделы ЗАГС и дворцы бракосочетания оказали более 140 тыс. услуг.

Ранее, 23 июня, московские загсы возобновили проведение торжественных церемоний бракосочетания. Во время действия временных ограничительных мер все столичные загсы были открыты. С 28 марта регистрации брака проходили в неторжественной обстановке только в присутствии молодоженов, без гостей и фотографов.