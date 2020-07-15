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Врач назвала симптомы рака щитовидной железы

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Фото: Depositphotos
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Рак щитовидной железы опасен тем, что долгое время может протекать без каких-либо специфических симптомов. Как распознать заболевание рассказала в среду, 15 июля, в интервью сайту kp.ru профессор кафедры фармакологии с курсом клинической фармакологии, доктор медицинских наук Дина Сакаева.

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Одним из симптомов болезни, по словам специалиста, может служить ощущение комка в горле. Как правило, такое проявление сигнализирует о прогрессировании заболевания. Другие признаки рака щитовидной железы, такие как осиплость голоса, кашель, одышка, затрудненное дыхание, чувство першения или царапания в горле и периодические боли в области шеи, тоже проявляются достаточно поздно.

Сакаева предупредила, что появление подобных ощущений, особенно, если они сохраняются на протяжении двух недель и более, требует срочного обращения к врачу.

На ранней стадии развития заболевания симптомов, как правило, нет, однако всё индивидуально.

Факторами риска для развития рака щитовидной железы, который, кстати, чаще встречается у женщин, являются генетические синдромы и увеличение радиационного загрязнения.

Ранее врач и телеведущий Сергей Агапкин рассказал, что ощущение «кома в груди» может быть симптомом и других серьезных заболеваний, таких как эзофагит, стеноз, дивертикулы, рак пищевода. Он также добавил, что «ком» может сигнализировать о нервном перенапряжении и заболевании миндалин, а также быть симптомом остеохондроза.

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