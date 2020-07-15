Тимошенко заявила о передаче Украины международным спекулянтам

Лидер оппозиционной партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что президент Украины Владимир Зеленский «передает» страну под контроль «международных финансовых спекулянтов». Соответствующую запись она опубликовала на своей странице в Facebook.

«Президентское большинство в Верховной раде стало послушным инструментом, с помощью которого Владимир Зеленский передает Украину под контроль международных финансовых спекулянтов, лишает людей права управлять собственной жизнью», — написала она.

По словам Тимошенко, законотворческий процесс организован против интересов людей. Она призвала украинцев «остановить текущий произвол президента» на ближайших местных выборах.

Ранее, 31 марта Тимошенко в Facebook заявила, что Зеленский и депутаты рады «сдали» страну, приняв закон об открытии рынка сельхозземель. По ее словам, закон принят ими «в интересах международных спекулянтов».