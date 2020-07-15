В Атланте снесли ресторан рядом с местом смерти афроамериканца Брукса

Ресторан быстрого питания в американском городе Атланта (штат Джорджия), рядом с которым был застрелен полицейскими афроамериканец Рейшард Брукс, был снесен во вторник, 14 июля. Об этом сообщил местный телеканал Fox5.

Официальные причины сноса здания неизвестны, однако телеканал отмечает, что после смерти Брукса 12 июня это место стало точкой сбора множества протестующих. Само здание после этого было расписано множеством лозунгов в поддержку борьбы с расизмом.

Кроме того, ситуация в отношении этого места осложнилась, после того как у магазина напротив 4 июля был застрелен несовершеннолетний. Полиция огородила площадь перед рестораном от посетителей.

Представитель сети быстрого питания Wendy's, которой принадлежал ресторан, отметил, что решение о сносе здания было принято в сотрудничестве с городскими властями ради обеспечения безопасности.

12 июня полицейские попытались задержать 27-летнего Рейшарда Брукса, который находился в автомобиле у ресторана быстрого питания. Афроамериканец стал сопротивляться, отнял у полицейских электрошокер и, предположительно, пытался применить его против правоохранителей. Один из полицейских ранил Брукса, тот скончался в госпитале.

Случай со смертью Брукса вызвал вторую волну протестов в Атланте. После этого начальница городской полиции Эрика Шилдс подала в отставку.

15 июня сообщалось, что власти Атланты приняли решение реформировать правила применения полицией силы в свете смерти афроамериканца Рейшарда Брукса.

В конце мая в США результате жестких действий полиции скончался 46-летний афроамериканец Джордж Флойд, после чего в Миннеаполисе (штат Миннесота) начались протесты, которые потом прошли по всей стране. Мирные акции переросли в беспорядки и столкновения с полицией.