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Ученые составили прогноз численности населения к XXII веку

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Фото: TASS/Zuma
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Пик роста населения придется на 2064 год, но к 2100 году численность жителей Земли снизиться. Такой прогноз сделала группа международных ученых и опубликовала во вторник, 14 июля, результаты своего исследования в журнале Lancet.

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Согласно результатам прогноза, которые приводятся в статье, численность населения к началу XXII века будет на два миллиарда меньше, чем в прогнозе ООН. Ученые объясняют этот факт тем, что повсеместно улучшается «доступ к современным средствам контрацепции и образованию девочек и женщин».

Первыми пятью странами с наибольшим числом населения к 2100, как указывается в статье, станут Индия, Нигерия, Китай, США и Пакистан. Исследователи Института показателей и оценки здоровья (IHME) при Медицинской школе Университета Вашингтона подсчитали, что к 2100 году 183 из 195 стран достигнут общего коэффициента рождаемости.

Этот показатель представляет собой среднее число детей, которых женщина родила в течение ее жизни. По прогнозам, коэффициент рождаемости будет ниже уровня воспроизводства, равного 2,1 рождений на одну женщину. Это означает, что в этих странах население уменьшится, если иммиграция не компенсирует низкую рождаемость.

Серьезное сокращение населения, больше чем на 50%, к 2100 году ждет более 20 стран, среди которых Япония, Таиланд, Италия и Испания. На 48% сократится число жителей Китая.

«Продолжающийся глобальный рост населения в течение столетия больше не является наиболее вероятной траекторией для населения мира», — считает директор IHME доктор Кристофер Мюррей.

Претерпит изменения и глобальная возрастная структура, считают исследователи. Так, по их оценкам, в 2100 году в мире будет насчитываться 2,37 млрд человек старше 65 лет и 1,7 млрд в возрасте до 20 лет.

В июне 2019 года ООН представила прогноз численности населения Земли к 2050 году, согласно которому к середине XXI века оно вырастет до 9,7 млрд человек. К концу столетия рост населения станет более умеренным: на планете будут проживать около 11 млрд человек. При этом отмечалось, что Индия уже к 2027 году перегонит Китай по численности живущих на территории страны. Соответствующий доклад доступен на сайте организации.

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