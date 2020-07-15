Один человек погиб и двое пострадали при нападении с ножом в Норвегии

Один человек погиб и еще двое пострадали в результате нападения неизвестного с ножом в ночь на 15 июля в городе Сарпсборге на юге Норвегии. Об этом в среду, 15 июля сообщила Норвежская государственная телерадиокомпания (NRK).

Нападения были совершены в разных районах города. Отмечается, что все жертвы являются женщинами. Одна из них скончалась в результате ранения, одна госпитализирована с тяжелыми ранениями, третья жертва нападавшего ранена в руку.

Первое сообщение о нападении полиция получила около полуночи. Сейчас правоохранители блокировали центр города, они призывают жителей оставаться дома. В состоянии готовности также приведены несколько бригад скорой помощи.

Позднее полиция сообщила, что одна из пострадавших смогла узнать преступника, он был арестован. Правоохранители проверили вероятность того, что он действовать не один, однако исключили такой вариант. При этом до утра они намерены контролировать ситуацию в центре города и наблюдать за безопасностью.

20 июня в парке Форбери-гарденс в центре Рединга (Великобритания) несколько человек получили ножевые ранения в результате нападения. Три человека погибли, двое ранены. По словам правоохранителей, у мужчины были «серьезные психические отклонения». Он беженец из Ливии. Полиция округа Темз-Вэлли признала произошедшее терактом.