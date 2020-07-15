Прямой эфир

Один человек погиб и двое пострадали при нападении с ножом в Норвегии

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Один человек погиб и еще двое пострадали в результате нападения неизвестного с ножом в ночь на 15 июля в городе Сарпсборге на юге Норвегии. Об этом в среду, 15 июля сообщила Норвежская государственная телерадиокомпания (NRK).

Нападения были совершены в разных районах города. Отмечается, что все жертвы являются женщинами. Одна из них скончалась в результате ранения, одна госпитализирована с тяжелыми ранениями, третья жертва нападавшего ранена в руку.

Первое сообщение о нападении полиция получила около полуночи. Сейчас правоохранители блокировали центр города, они призывают жителей оставаться дома. В состоянии готовности также приведены несколько бригад скорой помощи.

Позднее полиция сообщила, что одна из пострадавших смогла узнать преступника, он был арестован. Правоохранители проверили вероятность того, что он действовать не один, однако исключили такой вариант. При этом до утра они намерены контролировать ситуацию в центре города и наблюдать за безопасностью.

20 июня в парке Форбери-гарденс в центре Рединга (Великобритания) несколько человек получили ножевые ранения в результате нападения. Три человека погибли, двое ранены. По словам правоохранителей, у мужчины были «серьезные психические отклонения». Он беженец из Ливии. Полиция округа Темз-Вэлли признала произошедшее терактом.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020