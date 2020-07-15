Последний генсек Чехословакии Милош Якеш скончался в возрасте 97 лет

Последний генеральный секретарь Коммунистической партии Чехословакии Милош Якеш скончался в возрасте 97 лет незадолго до 98-го дня рождения. Об этом сообщил телеканал CNN Prima NEWS со ссылкой на независимые источники.

Предположительно, Якеш скончался 10 июля. Во вторник, 14 июля без участия общественности прошла траурная церемония прощания с политиком в пражском районе Мотол.

Милош Якеш занимал пост генсека с 17 декабря 1987 года по 24 ноября 1989 года. Он покинул пост после событий 17 ноября 1989 года, известных как Бархатная революция. После отстранения от власти он известен своей критикой первого президента Чехии Вацлава Гавела.

Многим гражданам он известен своими странными выступлениями, в том числе своей запутанной речью перед коммунистическими чиновниками в городе Червены-Градек.