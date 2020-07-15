Предполагаемых организаторов нелегальных казино задержали в Орле

В Орле полицейские пресекли деятельность трех нелегальных игровых залов. Оперативники изъяли свыше 30 единиц оборудования в Заводском и Северном районах.

Сотрудники управления уголовного розыска областного УМВД установили личности шести жителей региона, подозреваемых в незаконной организации и проведении азартных игр. Об этом сообщает InfoOrel.ru.

Предварительно установлено, что преступная группа действовала на территории Орла с сентября 2019 года. Подпольные салоны работали в закрытом режиме, вход осуществлялся по предварительному звонку и только для постоянного круга клиентов.