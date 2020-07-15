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«Артек» начинает принимать первые группы детей с 15 июля

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Международный детский центр «Артек» возобновляет прием детей в среду, 15 июля. Об этом со ссылкой на пресс-службу детского лагеря сообщили «РИА Новости».

Отмечается, что пока в лагерь смогут попасть только дети из Крыма и Севастополя. В первую смену заедут 1060 школьников.

В конце марта «Артек» отменил все смены в целях предупреждения распространения коронавируса. Сейчас перед открытием специалисты крымского управления МЧС обработали территорию детского центра дезинфицирующим растровом, безопасным для детей и взрослых. Кроме того, была проведена проверка противопожарной оснащенности лагеря.

16 июня детскому лагерю «Артек» исполнилось 95 лет. За всё время своего существования центр принял 1,5 млн детей со всего мира.

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