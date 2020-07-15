Несерийные малые самолеты могут оказаться вне закона

Использование единичных экземпляров воздушных судов (ЕЭВС) для авиаработ может быть запрещено. Замминистра транспорта — руководитель Росавиации Александр Нерадько дал поручение проработать соответствующие поправки в Воздушный кодекс. Об этом говорится в его письме от 16 июня на имя главы департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса Светланы Петровой. С документом ознакомились «Известия».

Эти воздушные суда, по мнению авиавластей, не отвечают требованиям безопасности. Крушения ЕЭВС действительно происходят регулярно.

Однако Ассоциация авиаработ уже попросила Александра Нерадько отказаться от введения запрета (обращение есть у «Известий»). Там отметили, что на рынке сегодня отсутствуют серийные самолеты по доступной цене. Запрет приведет к тому, что сельхозпроизводители потеряют значительную долю урожая и экспортной выручки, а изготовители техники — треть рынка.

Тем временем, в Минтрансе и Росавиации утверждают, что законопроект о запрете ЕЭВС не разрабатывается.

«Данные ограничения могут устанавливаться только на законодательном уровне. Все законопроекты подлежат опубликованию на портале regulation.gov.ru для их общественного обсуждения», — отметили в пресс-службе Минтранса.

Выпуск российского серийного самолета Т-500 через несколько лет может начать «Ростех». Но на данный момент проект застрял на стадии разработки опытной партии таких воздушных судов.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Легкая посадка: в РФ могут запретить эксплуатацию несерийных малых самолетов