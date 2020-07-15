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Несерийные малые самолеты могут оказаться вне закона

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Использование единичных экземпляров воздушных судов (ЕЭВС) для авиаработ может быть запрещено. Замминистра транспорта — руководитель Росавиации Александр Нерадько дал поручение проработать соответствующие поправки в Воздушный кодекс. Об этом говорится в его письме от 16 июня на имя главы департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса Светланы Петровой. С документом ознакомились «Известия».

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Эти воздушные суда, по мнению авиавластей, не отвечают требованиям безопасности. Крушения ЕЭВС действительно происходят регулярно.

Однако Ассоциация авиаработ уже попросила Александра Нерадько отказаться от введения запрета (обращение есть у «Известий»). Там отметили, что на рынке сегодня отсутствуют серийные самолеты по доступной цене. Запрет приведет к тому, что сельхозпроизводители потеряют значительную долю урожая и экспортной выручки, а изготовители техники — треть рынка.

Тем временем, в Минтрансе и Росавиации утверждают, что законопроект о запрете ЕЭВС не разрабатывается.

«Данные ограничения могут устанавливаться только на законодательном уровне. Все законопроекты подлежат опубликованию на портале regulation.gov.ru для их общественного обсуждения», — отметили в пресс-службе Минтранса.

Выпуск российского серийного самолета Т-500 через несколько лет может начать «Ростех». Но на данный момент проект застрял на стадии разработки опытной партии таких воздушных судов.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Легкая посадка: в РФ могут запретить эксплуатацию несерийных малых самолетов

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