Италия вернула Франции украденную работу Бэнкси

Итальянские власти вернули Франции работу уличного художника Бэнкси, украденную неизвестными с двери запасного выхода парижского концертного зала «Батаклан». Об этом сообщила итальянская газета la Repubblica.

Церемония передачи рисунка состоялась в здании французского посольства в Риме. Посол Франции Кристиан Массе отметил, что работа имеет высокую художественную ценность, а также заявил, что данная ситуация стала свидетельством «блестящего сотрудничества между странами».

Работа Бэнкси в память о жертвах теракта 13 ноября 2015 года, которая изображает силуэт скорбящей девушки, появилась на двери «Батаклана» летом 2018 года. Тогда же фотографию рисунка художник разместил в своем Instagram.

Картину украли в январе 2019 года. Предположительно, неизвестные вырезали фрагмент двери с рисунком при помощи болгарок и скрылись на грузовике. В июне 2020 года она была найдена в сельском доме в итальянском области Абруццо. После обнаружения рисунка карабинеры сообщили, что граффити осталось неповрежденным.

Теракты в Париже произошли 13 ноября 2015 года. Почти одновременно было совершено несколько атак: взрывы возле стадиона «Стад де Франс» в Сен-Дени, расстрел посетителей нескольких ресторанов, а также бойня в концертном зале «Батаклан». В результате трагедии 130 человек погибли, более 350 были ранены.

Ранее 14 июля британский уличный художник Бэнкси опубликовал на своей странице в Instagram видео, на котором запечатлено, как он нарисовал в вагоне метро в Лондоне граффити на тему пандемии коронавируса.