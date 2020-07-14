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Бэнкси создал в метро арт-объекты на тему самоизоляции

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Фото: REUTERS/Instagram/Banksy
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Британский уличный художник Бэнкси опубликовал на своей странице в Instagram во вторник, 14 июля, видео, на котором запечатлено, как он нарисовал в вагоне метро в Лондоне граффити на тему пандемии коронавируса.

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На ролике видно, как художник в респираторе, очках и защитном костюме наносит изображения на стены и окна вагона. Расписывая метро, он притворялся работником подземки, который дезинфицирует вагоны. Творчеством Бэнкси занимался в присутствии других пассажиров.

Основной темой его акции стало ношение медицинских масок. Художник нарисовал черных крыс. Они являются его любимым символом, обозначающим борьбу за независимость и выживание.

На одном из изображений крыса спускается на парашюте в виде медицинской маски, на другом — грызун чихает в маске.

На последних кадрах Бэнкси показывает надпись на стене напротив выхода из вагона: I get loсkdown («Я был заблокирован»). Затем двери вагона закрываются и становятся видны слова But I get up again, что переводится как «Но я встаю снова». Двери захлопываются под песню Tubthumping (I get knocked down) рок-группы Chumbawamba.

В середине апреля Бэнкси создал инсталляцию на тему самоизоляции во время пандемии коронавируса. Свой пост в Instagram он снабдил подписью: «Моя жена ненавидит, когда я работаю из дома». Он также использовал изображения крыс, которые устроили хаос и беспорядок в ванной комнате.

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