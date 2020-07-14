Похищенная нацистами во время войны картина вернулась на Украину

На Украину вернулась, похищенная нацистами во время Великой Отечественной войны, картина французского художника Пьера Луи Гудро «Влюбленные». Полотно до 1943 года находилось в Национальном музеи искусств имени Богдана и Варвары Ханенко в Киеве. Об этом во вторник, 14 июля, сообщил министр культуры и информационной политики страны Александр Ткаченко.

«Через 77 лет уникальная работа французского художника снова дома… Возвращение продолжалось более шести лет и рассматривалось американской стороной исключительно как возвращение государству-собственнику утраченных ценностей. К делу подключились даже ФБР», — написал он в Facebook.

По информации Минкульта Украины, картина стала уже четвертой возвращенной работой.

Еще одно полотно Гудро, известное под названиями «Семейный портрет», «Влюбленная пара», «Влюбленный взгляд», также похищенную нацистами, США передали Украине 20 февраля. Картина на протяжении многих десятилетий считалась утерянной до тех пор, пока в 2013 году оно не нашлось в списке предметов искусства на сайте одного из аукционных домов Нью-Йорка.