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Полиция разыскивает пропавшего в лесу в Ленобласти мальчика

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Фото: РИА Новости/Константин Чалабов
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В Выборгском районе Ленобласти пропал восьмилетний мальчик. Об этом во вторник, 14 июля, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

О пропаже ребенка заявила его бабушка. Они вместе отправились в лес за грибами и ягодами. По ее словам, мальчик пропал около 15.00 мск в окрестностях озера Нахимовское, села Цвелодубово.

Приметы пропавшего: рост 132, светлые волосы. Был одет: белые шорты, голубая футболка, светло-зеленая куртка с двумя пандами, серые сандалии и белые носки в полоску.

В поисках ребенка участвуют полиция, экстренные службы и добровольцы.

Если кто-то располагает какой-либо информацией о местонахождении мальчика, просьба сообщить ее по телефону: .8(813-78) 30-307 либо 102.

12 июля 2020 года в г. Хабаровске пропал 9-летний мальчик. Региональная прокуратура проводит проверку.

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